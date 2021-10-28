وزير الانتقال الطاقوي يستقبل السفير السعودي وهذا ما تناوله الطرفان

استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البروفيسور زيان بن عتو بمقر الوزارة، اليوم الخميس. سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

اللقاء كان فرصة لتأكيد العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وتثمين الجهود المبذولة من طرف قيادات البلدين. على رأسهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وولي عهده الملك محمد بن سلمان آل سعود.

وأبدى الطرفان استعداد البلدين للعمل سويا من أجل تطوير التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. خاصة في مجال مشاريع الطاقة المشتركة كفاءة الطاقة.