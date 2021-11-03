وزير الانتقال الطاقوي يستقبل المديرة العامة للغرفة التجارية الجزائرية -الألمانية

استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البروفيسور زيان بن عتو بمقر الوزارة، مونيكا إيراث، المديرة العامة للغرفة التجارية الجزائرية الألمانية.

اللقاء كان فرصة لمناقشة الإطار العام للتعاون، وعلى الخصوص الأساليب العملية لتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

استهل الوزير لقاءه بعرض استراتيجية الحكومة في مجال الانتقال الطاقوي وكذا نموذج الطاقة الجزائري المتوقع لعام 2030.

بالإضافة لاستهداف أداء الطاقة للقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، مؤكدا أن الانتقال الطاقوي يشكل خيارا لا رجعة فيه.

وسيسمح للجزائر بالتحرر تدريجيا من التبعية للطاقات الأحفورية وبعث تحول نحو الطاقات الخضراء الخالقة للثروة، بالارتكاز على الإمكانيات البشرية والطاقوية.

الوزير أضاف أيضا أن هذه المشاريع لن تتأتى إلا من خلال دعم ميداني من المستثمرين والمؤسسات للبلدين للسوق الاقتصادية الجزائرية.

من جانبها نوهت المديرة العامة بالنجاعة التي تعرفها الشراكة الجزائرية الألمانية في عديد المجالات وفي الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة خصوصا.

حيث ثمنت جهود الجزائر والتزامها في مجال الانتقال الطاقوي، وأبدت استعداد بلادها لتلبية كافة الشروط الكفيلة بإقامة التعاون بين البلدين.

مؤكدة على استعداد رجال أعمال بلادها للولوج إلى السوق الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة.

ليختتم الاجتماع باتفاق الطرفان على تطوير المواضيع المشتركة التي سيتم تطويرها من قبل البلدين. من أجل تحديد سبل التعاون بشكل مفصل وملموس في المجالات التي تمت مناقشتها.

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