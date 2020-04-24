وزير البترول الأنغولي: تخفيضات أوبك + غير كافية لإعادة التوازن لسوق النفط

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وزير البترول الأنغولي: تخفيضات أوبك + غير كافية لإعادة التوازن لسوق النفط
بقلم فوزية.م

قال وزير البترول الأنغولي، اليوم الجمعة، أن تخفيضات أوبك + غير كافية لإعادة التوازن لسوق النفط الدولية.

وأكد ديامانتينو أزيفيدو، نقلا عن وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية، أن “البلاد تتوقع أن تكون تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك وحلفاؤها ومنتجون كبار آخرون غير كافية لتحقيق التوازن للأسواق العالمية”.

وأضاف وزير البترول الأنغولي قائلا “الأمر متروك للجميع لإدراك ذلك.. رغم الإجراءات التي تتخذها أوبك”.

وأشار في ذات السياق أنه “يجب أن يدرك منتجو النفط في العديد من الدول أنه قد تتم دعوتهم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة”.


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