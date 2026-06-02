وزير البترول النيجري يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

شرع وزير البترول لجمهورية النيجر، حمادو تيني، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى. يضم مسؤولين وإطارات من وزارة البترول والشركة الوطنية للبترول “سونيديب” (SONIDEP). حسب ما أفاد به بيان لوزارة المحروقات.

ووفق ذات المصدر وكان في استقبال الوزير النيجري والوفد المرافق له، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”. وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين الجزائر وجمهورية النيجر. وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في قطاع المحروقات.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة حمادو تيني في أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي سيجمع وزراء المحروقات في كل من الجزائر والنيجر ونيجيريا، والمزمع عقده بالجزائر العاصمة.

وتعكس هذه الزيارة الإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي. بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاندماج الطاقوي الإفريقي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور