وزير البترول النيجري يشيد بالمستوى “غير المسبوق والاستراتيجي” لعلاقات التعاون مع الجزائر

أشاد وزير البترول لجمهورية النيجر، حامادوتيني، بالمستوى “غير المبوق والاستراتيجي” للعلاقات بين بلاده والجزائر. معبرا عن امتنان الشعب النيجري إزاء تدشين مشروع المحطة الكهربائية المنجزة كهبة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى جمهورية النيجر.

وفي تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوضح تيني أن هذا اللقاء كان مناسبة للتعبير عن ارتياح. وامتنان الشعب النيجري ونقل شكر حكومة البلاد ورئيس جمهوريتها، رئيس الدولة، الفريق عبد الرحمن تياني. بخصوص لمحطة الكهربائية التي تم تدشينها صباح اليوم من طرف الوزيرين الأولين للبلدين.

كما عبر عن امتنان الشعب النيجري فيما يتعلق بتنفيذ مختلف بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. لا سيما التي تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى بنيامي شهر مارس الماضي.

وفي هذا السياق، أكد أن التعاون بين الجزائر والنيجر يحقق “تقدما ملموسا” على امتداد سلسلة القيمة في مجال المحروقات. مشيرا إلى أهمية الاتفاقيات المبرمة أمس الثلاثاء بين الشركة النيجرية “سونيداب” وثلاث فروع لمجمع “سوناطراك”.

وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث تكملة لجملة المشاريع القائمة بين البلدين, على غرار المشروع النفطي “كافرا” والذي “سيدخل مرحلته التشغيلية ابتداء من شهر يوليو المقبل”, يقول الوزير.

وبخصوص مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء, أوضح السيد تيني أنه نقل رسالة رئيس جمهورية النيجر والمتمثلة في “انخراط النيجر الكامل في تجسيده باعتباره مشروعا هيكليا ومهما ليس فقط بالنسبة للدول الثلاث بل لكل إفريقيا”, معبرا عن شكره للمرافقة التقنية التي توفرها الجزائر من أجل إنجاز هذا المشروع.

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