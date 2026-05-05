وزير البترول والثروة المعدنية المصري في زيارة عمل إلى الجزائر

شرع وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، كريم إبراهيم علي بدوي، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى الجزائر. على رأس وفد هام يضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، صلاح الدين عبد الكريم، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجت PETROJET، وليد لطفي. إلى جانب إطارات من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وكان في استقبال وزير البترول المصري، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين. لاسيما في مجال المحروقات، وبحث سبل تطوير علاقات الشراكة بين مجمع سوناطراك والشركات المصرية. واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز.

كما ستشكل هذه الزيارة مناسبة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين. بما يعزز الشراكة الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

