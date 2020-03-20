وزير البريد.. “أبقوا في بيوتكم وسنوفر لكم طرقا سهلة لسحب أموالكم”

أسدى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعليمات وجهت لعدم قطع خطوط الهواتف ولا الأنترنت خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

وجاء في بيان الوزارة أنه تم سحب 26 مليار دينار سحبت من 399 مكتب بريد يوم 18 مارس، وكذا 6 ملايير دينار سحبت من الموزعات البريدية في نفس الفترة.

كما وجه الوزير رسالة مفادها رسالتي للآبائنا “أبقوا في بيوتكم وسنوفر لكم طرقا سهلة لسحب أموالكم”.

واكد الوزير في رسالته وصلنا لسقف قياسي في العمليات البريدية والسيولة موجودة لهذا نطمئن الجميع.

كمااشار الوزير إلى أن هناك عمليات عن بعد يمكن استغلالها عن طريق النت دون التنقل إلى مقرات البريد