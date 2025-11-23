وزير البريد: إحداث 400 منصب شغل.. ورؤية جديدة للاستثمار في خدمات مراكز الاتصال

أكد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأحد، أنه سيتم احداث 400 منصب شغل، كما سيشهد الاستثمار في خدمات مراكز الاتصال رؤية جديدة.

وجاء هذا خلال إشراف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم بولاية ورقلة، على تدشين مركز الاتصال المشترك بين بريد الجزائر. موبيليس، واتصالات الجزائر.

ويمثل هذا المركز، الواقع بمنطقة بني ثور، إضافة نوعية لمنظومة خدمة الزبائن، من خلال توفير فضاء مجهّز وفق المعايير الحديثة. قادر على ضمان معالجة فعالة لطلبات وانشغالات المواطنين، وتحسين جودة التكفل بهم على المستوى الوطني.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة ترتكز على الاستثمار في خدمات مراكز الاتصال (Call Center). لبلوغ أهداف خلق 10,000 منصب شغل مع أفق 2027، وتحقيق 150 مليون دولار سنة 2027 وصولاً إلى 1.2 مليار دولار في 2029. مع إحداث 300,000 منصب شغل، إذ تشكل هذه الرؤية اقتحاماً لسوق واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما سيُسهم المركز الجديد في دعم التشغيل المحلي عبر توفير 400 منصب شغل قابل للزيادة تدريجياً. في إطار مقاربة تعتمد على اللامركزية وتعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الثلاث.

هذا وأكد زروقي أن الوزارة ستواصل مرافقة هذا التوجه عبر تشجيع إنشاء مراكز اتصال عصرية وفعالة. وتطوير الكفاءات البشرية القادرة على تقديم خدمات بمعايير احترافية عالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور