وزير البريد: إحصاء 12 مليون مستفيد من البطاقة الذهبية

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي. أن مؤسسة بريد الجزائر سجلت 12 مليون مستفيد من البطاقة الذهبية. بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 6 ملايين في سنة 2020.

قال وزير البريد، خلال عرض قدمه في منتدى “المجاهد” عشية إحياء اليوم العالمي للبريد، أنّ عدد حاملي البطاقات الذهبية إنتقل من 6 ملايين في 2020 إلى 12 مليون حاليا. مشيرا إلى أن الهدف هو بلوغ 15 مليون مستفيد مع نهاية سنة 2024.

وأشار بيبي تريكي إلى أنّ بريد الجزائر يطمح إلى رفع عدد الشبابيك الآلية التي يصل عددها حاليا 1.985 إلى 3.400 شباك مع نهاية 2024. بعد أن كان لا يتجاوز 1.400 سنة 2020. لافتا الى أنه يتوقع أن يتجاوز عدد عمليات الدفع الالكتروني باستعمال البطاقة الذهبية 60 مليون عملية مع نهاية السنة الجارية.

وأضاف الوزير أنّ بريد الجزائر يسعى إلى بلوغ 4240 مكتبا بريديا ثابتا و 115 مكتبا متنقلا عبر الوطن. كاشفا عن وجود “مشاريع ستسمح للقطاع بتحقيق الأهداف المسطرة لمواكبة احتياجات المواطنين في مجال الانترنيت”.

وأشار إلى أنه من بين الأهداف المسطرة أيضا هو توصيل ثلثي الأسر بالأنترنت الثابت مع نهاية سنة 2024.

وأكد الوزير أنّ الحكومة تواصل جهودها الرامية إلى تعميم وتعزيز الخدمات عبر الأنترنت والدفع الإلكتروني من خلال تطوير بنية تحية صلبة وآمنة للإتصالات الإلكترونية ورقمنة الخدمات المالية البريدية.

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