وزير البريد: إحصاء 1400 موقع بدون إنترنت.. توصيل 6 مليون عائلة نهاية 2024

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أنه تم تشكيل لجنة من أجل إحصاء المناطق التي لا تتوفر على الأنترنت. مشيرا إلى أنه يهدف إلى الوصول إلى 6 مليون عائلة نهاية السنة المقبلة.

وأشار وزير البريد، خلال استماعه من قبل لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة توحيد جميع جهود المتعاملين لمواكبة التطور الإقتصادي. لأن الرقمنة عامل مهم بالنسبة للحكومة. وهي من إلتزامات رئيس الجمهورية. مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى 5 مليون مشترك بالأنترنت هذه السنة. غير أنه يطمح إلى توصيل الأنترنت إلى 6 مليون عائلة نهاية 2024.

كما أوضح الوزير، أنه يتم العمل على توصيل الانترنت إلى الأحياء الجديدة عبر تقنية الألياف البصرية. وتم الوصول إلى 500 الف مشترك أنترنت بتقنية الألياف البصرية. مؤكدا على تكثيف الجهود لتحويل الأنترنت إلى ألياف بصرية من اجل بلوغ عدد 6 مليون مشترك الأنترنت الثابت. حيث تم وضع آليات لتوفير الأنترنت في المناطق التي لا تتعدى 2000 نسمة.

وكشف وزير البريد في ذات السياق، أن المتعاملين ليسو مجبرين على تغطية هذه المناطق بخدمة الأنترنت. حيث شكلنا لجنة لإحصاء ومتابعة الأحياء حيث رصدنا 1400 موقع بدون انترنت. مشيرا إلى أن سلطة ضبط المواصلات السلكية واللاسلكية ستطرح أظرفة مناقصة للمتعاملين من أجل تغطية هذه المناطق بالأنترنت.

وفي سياق ذي صلة، أفاد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أنه تم تسجيل 10.4 مليون شخص لديه بطاقة دفع البريدية. كما يطمح إلى وصول 14 مليون مشترك حامل البطاقة الذهبية.

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