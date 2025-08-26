وزير البريد: إستخدام وسائل الدفع الالكتروني يُخفّف الضغط على المكاتب البريدية

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، على ﺇيلاء عناية بالغة لجودة الخدمات البريدية. مشددا على تحسين الاستقبال والتوجيه والإصغاء للمواطنين للاستجابة لتطلعاتهم والارتقاء بمستوى التكفل في هذا المرفق الحيوي.

وأضاف الوزير خلال الزيارة الميدانية التي باشرها بولاية النعامة، واطلاعه على هياكل ومصالح القباضة الرئيسية. ﺃن تخفيف الضغط على المكاتب البريدية وتقليص التنقلات والاعتماد على السيولة المالية يمر عبر تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. لاسيما مع صدور الأصناف الجديدة من التي تعتزم مؤسسة بريد الجزائر ﺇطلاقها لتنويع وعصرنة خدماتها.

واستهل الوزير زروقي، الزيارة الميدانية التي باشرها بولاية النعامة، بتفقد القباضة الرئيسية للبريد بعد خضوعها لعملية ﺇعادة التهيئة والتأهيل. حيث استمع على مستواها إلى عرضين: الأول من تقديم المدير الولائي للقطاع وتضمن قراءة مفصلة لأهم مؤشرات البريد والاتصالات بالولاية، إلى جانب استعراض الهياكل المتوفرة. المشاريع الجاري تجسيدها وتلك المبرمج إنجازها، ﺃما الثاني فتمحور حول مشاريع مؤسسة بريد الجزائر بالولاية.

كما تحصي ولاية النعامة شبكة بريدية قوامها 57 مكتباً بريدياً من ضمنها مكتبين متنقلين، موزعا عبر مختلف البلديات. ما يمنحها كثافة بريدية تقدر بمكتب بريدي لكل 5761 ساكن. كما تتوفر الولاية على حظيرة من الشبابيك الآلية للنقود GAB تعدادها 28 شباك من بينها 06 شبابيك تم وضعها حيز الخدمة خلال سنة 2025. تدعمها ثلاثة فضاءات حرة للخدمات.

وفيما يخص خدمة الإنترنت الثابت: يبلغ عدد الاشتراكات المسجلة على مستوى الولاية 46512 اشتراكًا. منها 7753 اشتراكًا بتقنية الألياف البصرية إلى المنزل (FTTH).

فيما يتعلق بخدمة الهاتف النقال، فقد بلغ مجموع عدد المشتركين على مستوى الولاية 285 866 مشتركًا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور