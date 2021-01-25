وزير البريد: إشراك الشباب لتعميم الدفع الإلكتروني في مختلف المعاملات التجارية

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، على أهمية إشراك الشباب في مسار تعميم استخدام الدفع الإلكتروني.

جاء هذا خلال تدشينه المقر الجديد للوكالة التجارية لإتصالات الجزائر بوادي العثمانية بميلة.

وأضاف الوزير، أنه بإمكان الشباب حاملي المشاريع تقديم الإضافة المطلوبة في مجال تعميم الدفع الإلكتروني.

وقال بومزار، أنه بإمكان الشباب جلب عدد أكبر من التجار ودفعهم للإنخراط في هذا التوجه الذي يوفر الأمان والتخلص من المعاملات النقدية”.

كما دعا بومزار إلى تسهيل ولوج الشباب إلى عالم التجارة الإلكترونية لتطويرها.