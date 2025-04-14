وزير البريد: إطلاق شبكة الجيل الخامس “5G” في النصف الثاني من 2025

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن إطلاق شبكات الهاتف النقال من الجيل الخامس 5G في الجزائر. مبرمج خلال النصف الثاني من السنة الجارية .

وقال زروقي، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف اليوم” للقناة الاذاعية الثالثة، أن التحضيرات جارية لإطلاق تقنية الجيل الخامس في الجزائر. ومن المرتقب أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من هذه السنة. مشيرًا إلى أن دراسات معمقة تجرى حاليا حول هذا المشروع الاستراتيجي، تشمل كل الجوانب التقنية، والمالية، والتنظيمية.

وذكّر الوزير بأن استغلال هذه التكنولوجيا المتطورة، التي توفر اتصالا عالي السرعة. من شأنه أن يفتح المجال أمام تطبيقات مبتكرة في قطاعات استراتيجية مثل الصحة، والصناعة، والتربية. كما يرتقب أن يخلق نشر الجيل الخامس فرص عمل جديدة، ويعزز البنية التحتية الرقمية الحالية. ويحسن القدرة التنافسية الصناعية، ويلبي الطلب المتزايد على الاتصال.

وفي سياق متصل، أكد وزير البريد زروقي، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة، ليس فقط لإنجاز هذه البنية التحتية المهمة. بل بالأخص لجعل الإنترنت في متناول جميع الجزائريين بشكل عادل، أينما كانوا. حتى في المناطق الأكثر عزلة عبر التراب الوطني.”

وأضاف الوزير أن المشروع في طور الإنجاز النهائي، مشيرًا إلى أن الألياف البصرية وصلت إلى قرى معزولة جدًا في كل من أدرار وتمنراست. موضحًا أن الجزائر ستكون موصلة بالألياف البصرية بنسبة 100%. قائلا: “في غضون عامين (أي في سنة 2027)، سنكون مجبرين على إيقاف استخدام الأسلاك النحاسية”.