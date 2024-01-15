وزير البريد: إنجاز مركز قطاعي لليقظة والتصدي للهجومات السبيرانية (CERT)

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد كريم بيبي تريكي، أنه تم تسطير برنامجا جديدا للإستثمار بقيمة 65 مليون دج. لإنجاز مركز قطاعي لليقظة والتصدي للهجومات السيبيرانية (CERT)

وأضاف وزير البريد خلال استماعه من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العدد الإجمالي لمكاتب البريد عرف نموا مستمرا. حيث إرتفع من 3999 مكتبا بريديا في بداية 2020 إلى 4245 مكتبا بريديا سنة 2023. وتم تدعيمها بمكاتب متنقلة حيث انتقل عددها من 39 سنة 2020 إلى 89 مكتبا حاليا.

كما أضاف الوزير أنه تم تدعيم حظيرة الشبابيك الآلية للنقود بـ 600 شباك دخل حيز الخدمة خلال سنتي 2022 و2023. ليصبح العدد الإجمالي 1993 شباكا. كما تم وضع 62 فضاء حرا للخدمات عبر التراب الوطني. بالإضافة كذلك إلى مضاعفة عدد البطاقات النقدية الذهبية المتداولة بحيث انتقلت من 6 مليون بطاقة بداية 2020 إلى 12.5 مليون بطاقة حاليا. مشيرا إلى أن الإستراتيجية المسطرة في مجال الاتصالات تهدف إلى ربط 6 مليون أسرة بشبكة الأنترنيت الثابت نهاية 2024. وتجاوزت الحظيرة الإجمالية لمشتركي الأنترنت النقال 45 مليون مشترك.

كما أشار الوزير في سياق ذي صلة، إلى أنه قد تم منح القطاع، برنامجا جديدا للاستثمار بقيمة 65 مليون دج لإنجاز مركز قطاعي لليقظة والتصدي للهجومات السيبيرانية (CERT).