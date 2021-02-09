وزير البريد: الإستعانة بالطاقات المتجددة لتوفير التغطية عبر كامل التراب الوطني

الوطني
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وزير البريد: الإستعانة بالطاقات المتجددة لتوفير التغطية عبر كامل التراب الوطني
بقلم أمينة داودي

قال وزير البريد إبراهيم بومزار، أن الوزارة تسعى لتوفير التغطية عن طريق الطاقات المتجددة، بسبب عائق الكهرباء.

وأضاف الوزير، خلال لقاء تشاوري بين وزارتي البريد والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أنه سيتم الإستعانة بالطاقات المتجددة قريبا.

وأوضح أنه سيتم إستعمال كل الطاقات المتاحة كالطاقات المتجددة والتحول الطاقوي ودراسة أحسن السبل لتوفير الشبكة للمواطنين.

وقال الوزير، أن هناك دراسة السبل لتوفير الطاقات المتجددة وتوفير التغطية للمواطنين عبر كافة التراب الوطني.

كما أن هناك مشاورات بين القطاعين لإدراج قطاع البريد وتحيين دفاتر الشروط لاستعمال الطاقات المتجددة بمراكز البريد.


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