وزير البريد: البنية التحتية الرقمية في الجزائر أداة لصون كرامة المواطن

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، أن البنية التحتية الرقمية في الجزائر لا تعد ترفا أو إمتيازا. بل هي أداة لصون كرامة المواطن وركيزة لتقوية التلاحم الوطني، وذلك تجسيدا للرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية.

وقال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي خلال مشاركته في جلسة نقاش رفيعة المستوى. حول “البنية التحتية للمعلومات والاتصال - أساس للولوج الشامل، المستدام والميسور التكلفة”. التي تنعقد ضمن فعاليات “القمة العالمية لمجتمع المعلومات “الجارية أشغالها بسويسرا في الفترة الممتدة من 07 ﺇلى 11 جويلية 2025. أن الجزائر قامت بالاستثمار بكثافة في رفع قدرات عرض النطاق الترددي الدولي. وتعميم شبكة الألياف البصرية وتوسيع تغطية شبكة الجيل الرابع. وإطلاق خدمة الجيل الخامس باعتبارها مرحلة مفصلية في مسار التحول الرقمي الوطني.

وأضاف زروقي، أن العناية بالبنية التحتية للاتصالات مرافقة ومقرونة ببرامج وطنية لتنمية المهارات الرقمية محليا. في إطار مراكز للتدريب المجاني في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. مشيرا إلى أن إستراتيجية الجزائر في تطوير البنية التحتية للاتصالات ترمي ﺃيضا ﺇلى جعل مراكز الصحة والمدارس والخدمات العمومية مجهزة رقميا