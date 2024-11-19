وزير البريد الجديد يتسلم مهامه

جرت اليوم الثلاثاء، مراسم تسليم واستلام المهام بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السابق، كريم بيبي تريكي، وخليفته، سيد علي زروقي.

وعبر الوزير الجديد، لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، عن امتنانه لرئيس الجمهورية، على الثقة التي وضعها في شخصه.

كما وعد زروقي، بالعمل بجهد وكد، مضيفا أنه لن يدخر أي مجهود لتقديم أحسن الخدمات في البريد والمواصلات والتكنولجيات الجديدة.

وهنأ ذات المتحدث، الوزير السابق، كريم بيبي تريكي، على كل المجهودات التي قدمها، على رأس وزارة البريد ومختلف القطاعات خلال السنوات الماضية.

وفي الأخير، طلب الوزير الجديد، من كل الإطارات تنسيق الجهود، في سبيل تطوير هذا القطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.