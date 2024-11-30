وزير البريد الجديد يُحدث ثورة في قطاعه وهذه التفاصيل

أطلق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، سلسلة من الإجراءات الميدانية والمشاورات التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع وتعزيز خدماته.

وتأتي هذه الخطوات تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسعياً لتلبية تطلعات المواطنين.

زيارات ميدانية لتطوير البنى التحتية وضمان الجاهزية

وقام الوزير بزيارات مفاجئة إلى مواقع استراتيجية لشبكات الاتصالات والبنى التحتية.

وأصدر تعليمات واضحة لتحديث البنى التحتية ذات الأولوية قبل نهاية العام الجاري.

كما شدد على ضمان استمرارية الخدمات في جميع الظروف، بما في ذلك الحالات الطارئة والأعياد وأيام العطل.

اجتماعات مع الإطارات المركزية لتحديد الأولويات

كما عقد الوزير اجتماعاً مع الإطارات المركزية للوزارة لتوحيد الرؤية وتحديد الأولويات الاستراتيجية.

وركز الاجتماع على تسريع عملية رقمنة الإجراءات، وإدماج الحلول التقنية المبتكرة لتحسين الكفاءة. وتقليص المهل الزمنية، مع تذليل العقبات التي تعيق تطوير الأداء.

تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع

وجمع الوزير الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القطاع ومتعامليه في لقاء ركز على تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتم الاتفاق على إطلاق مبادرات لتحفيز الابتكار، وتوسيع شبكات الاتصالات باستخدام أحدث التقنيات. وتطوير الحظائر التكنولوجية وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني كخطوة نحو الإدماج الرقمي.

خطوات مستقبلية لدعم الابتكار والتطوير

كما شدد الوزير على ضرورة استشراف المستقبل من خلال إطلاق برامج تدريبية للشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة. بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

كما أكد على أهمية تسريع مشاريع مد الألياف البصرية، واعتماد التقنيات الحديثة. وإجراء مراجعات مستمرة لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة.

رؤية مستدامة لدعم التنمية الوطنية

وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.