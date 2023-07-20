وزير البريد.. الجزائر بذلت جهود معتبرة لتطوير بنيتها التحتية لتكنولوجيا الاتصالات

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن الجزائر بذلت في السنوات الأخيرة “جهودا معتبرة”. “لتحديث وتطوير بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وذكر أن الاستثمارات التي قامت في هذا المجال كانت “فرصة لمساهمة العديد من الشركات الصينية لإنجاز العديد من المشاريع الهامة”.

كما كشف كريم بيبي تريكي عن معدل انتشار الانترنت بالجزائر الذي يعد من “أفضل المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”. حيث أكد أن الجزائر “عازمة على لعب دور المحور الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتطلع إلى تحقيق ذلك بالشراكة مع الصين”.