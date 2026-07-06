وزير البريد: الذكاء الاصطناعي أصبح قضية تنموية وسيادية

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قضية تكنولوجية، بل أصبح قضية تنموية وسيادية.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، خلال مشاركته على رأس وفد جزائري رفيع المستوى، في أشغال الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قضية تكنولوجية، بل أصبح قضية تنموية وسيادية. مشدداً على ضرورة أن تكون حوكمته شاملة وعادلة. وأن تضمن مشاركة الدول السائرة في طريق النمو في تصميم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي. لا أن تقتصر على استهلاكها.

كما دعا إلى الانتقال من المبادئ العامة إلى آليات تنفيذية ملموسة تشمل بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة.

وعرف هذا الحوار العالمي، مشاركة أكثر من مائة دولة، والذي يهدف إلى بلورة رؤية دولية مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وبعد افتتاح الأشغال من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، تطرق الحدث العالمي الأول من نوعه إلى عدد من المحاور الرئيسية. من بينها بناء إطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتقليص الفجوة الرقمية بين الدول، وتعزيز التنسيق الدولي. وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنى التحتية الرقمية.وتمكين الدول النامية من المشاركة الفاعلة في تطوير هذه التقنيات وحوكمتها.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الحوار ضمن التزامها بالمساهمة في صياغة منظومة دولية متوازنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. بما يُعزز التنمية المستدامة ويحفظ سيادة الدول ويخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.