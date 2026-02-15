وزير البريد: تعزيز الأمن السيبراني دعامة محورية لتحقيق السيادة الرقمية الوطنية

شارك سيد علي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في فعاليات اختتام أول تمرين قطاعي لمحاكاة الهجمات . والهاكاثون السيبراني، اللذين نظمتهما الوزارة في إطار تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية. بمشاركة كل مؤسسات القطاع.

كما أكد وزير البريد في كلمته بالمناسبة على أن تعزيز الأمن السيبراني يمثل دعامة محورية لتحقيق السيادة الرقمية الوطنية، التي تعد من الأولويات الاستراتيجية للجزائر في ظل التحول الرقمي المتسارع. مذكّرًا بتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تطوير استراتيجية وطنية رقمية متكاملة تقوم على الاستباقية. وتعزيز حماية المنظومات المعلوماتية، وترقية ثقافة رقمية مواطنة ومسؤولة. بما يضمن أمن الفضاء السيبراني الوطني واستدامة تطوره.

ونوّه زروقي بالمستوى التقني الرفيع الذي أبان عنه المشاركون في الهاكاثون السيبراني. والذي يعكس الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها الشباب الجزائري. مؤكدًا أن الاستثمار في الطاقات الشابة خيار استراتيجي لضمان استدامة التحول الرقمي الآمن. كما توجه بتنويه خاص إلى طلبة المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد. وكافة المشاركين الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة العلمية والتقنية.

كما تضمن البرنامج الختامي محاكاة لعدة سيناريوهات للهجمات السيبرانية، شملت التصيد الاحتيالي. والفدية الرقمية، وهجمات حجب الخدمة، إلى جانب عرض ومناقشة نتائج التمرين السيبراني. وتنظيم ندوة موضوعاتية حول الأمن السيبراني وتطوير المهارات في ظل التحديات الراهنة. فضلًا عن فتح نقاش تفاعلي مع الحضور للإجابة عن تساؤلات المشاركين.

