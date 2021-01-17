وزير البريد: توفير التغطية على مستوى 48 منطقة ظل في المدية

كشف وزير البريد، عن مباشرة إجراءات التكفل بـ48 منطقة ظل، تم احصاؤها على مستوى ولاية المدية، في إطار صندوق الخدمة الشاملة.

وحسب بيان للوزارة، فقد دشن الوزير، خلال زيارته للولاية اليوم، وتفقد، منشآت القطاع المتواجدة على مستوى مناطق الظل.

وشملت الزيارة كل من منطقة بني معلوم ببوسكن الواقعة بدائرة بني سليمان.

أين وضع الوزير حيز الخدمة، محطّة بث الجيل الرابع 4G LTE لإتصالات الجزائر.

وأسدى الوزير، تعليمات صارمة تقضي بضرورة توفير التغطية على مستوى مناطق الظل، على غرار غيرها من مناطق الوطن.

ويأتي ذلك، باستعمال التكنولوجيا الملائمة لتضاريس وطبيعة هذه المناطق.