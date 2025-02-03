وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، لقاء هاما مع مسؤولي متعاملي الهاتف النقال. بحضور محمد الهادي حناشي، رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية.

وشكل اللقاء الذي يأتي في إطار مواكبة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتطور التكنولوجيات الحديثة. فرصة للتأكيد على أهمية إتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أهداف إستراتيجية واضحة. أبرزها تحسين أداء الشبكة وتوسيع التغطية لتشمل كافة المناطق السكانية وتدارك النقائص المسجلة. فضلا عن توفير التغطية الكاملة لمحاور الطرق الرئيسية لضمان إتصال مستمر وفعال وتحسين سعة التدفق والارتقاء بتجربة المستخدم لتواكب أعلى المعايير الدولية. بالإضافة كذلك إلى تسريع إنجاز برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. لتغطية 1400 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بالهاتف والإنترنت من الجيل الرابع.

كما أكد وزير البريد إلتزام الوزارة بمرافقة ودعم متعاملي الهاتف النقال لضمان تنفيذ هذه المشاريع الحيوية ضمن الآجال المحددة. بما يعكس الرؤية المسطرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتحقيق تحول رقمي شامل يخدم المواطن ويدفع عجلة الابتكار في الجزائر.

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