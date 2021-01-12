وزير البريد: رفع سرعة تدفق الأنترنت حتى 8 ميغا

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع سرعة التدفق الأدنى للانترنت في الجزائر.

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء، إن هدف وزارته على المدى القصير يتمثل في الانتقال من 4 إلى 8 ميغا.

وهو ما يسمح بمشاهدة الفيديو بنوعية عالية الدقة ومضامين أخرى ذات قيمة مضافة.

وتبلغ السرعة الأدنى لتدفق الأنترنيت في الجزائر حاليا، 2 ميغا والتي لم تغير منذ 2018 وتبقى “غير كافية”، حسب الوزير.

وأكد الوزير، إن زيادة هذه السرعة أضحت ضرورية لأنه هناك استهلاك متزايد للشريط العابر في البلد.

وحول “بطئ التدفق” الذي يشتكي منه المشتركون، أكد بومزار أنه “يتفهم الازعاج المسبب للمستهلكين”.

مشيرا إلى أن جميع الوسائل تم حشدها من أجل تحسين التدفق.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير إن الجزائر في طور تحديث جزء الوصول من خلال الإزالة النهائية لنظام TDM “التكنولوجيا باستخدام الكابلات النحاسية”.

وتم في هذا الصدد استبدال نظام TDM تدريجياً بتقنية الألياف البصرية المتقدمة FTTX.