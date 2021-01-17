وزير البريد: سحب أكثر من 956 مليار دينار من أجهزة الصراف الآلي سنة 2020

الوطني
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وزير البريد: سحب أكثر من 956 مليار دينار من أجهزة الصراف الآلي سنة 2020
بقلم أمينة داودي

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أنه تم سحب أكثر من 956 مليار دينار من أجهزة الصراف الآلي سنة 2020.

وأضاف بومزار خلال الإحتفال باليوم الإفريقي للبريد، أن مبلغ السحوبات من أجهزة الصراف الآلي عرف زيادة بنسبة 15 بالمائة.

كما عرفت خاصية الدفع عبر الانترنت زيادة بنسبة 487 بالمائة وتم تسجيل 3ملاين و993 الف عملية سنة 2020.

وأضاف الوزير، أن العمليات المنفذّة على أجهزة الدفع الإلكتروني بلغت أكثر من 773 بالمائة.

وكشف الوزير، أن الحكومة إتخذت عدت إجراءات في قطاع البريد للتخفيف من جائحة كورونا لضمان إستمرار الخدمة العمومية.


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