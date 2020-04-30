وزير البريد: ضعف الانترنت أيام الحجر المنزلي يعود للضغط المتزايد عليها

الوطني
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وزير البريد: ضعف الانترنت أيام الحجر المنزلي يعود للضغط المتزايد عليها
بقلم نسرين محفوف

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، اليوم الخميس، أن ضعف الانترنت أيام الحجر المنزلي يعود للضغط المتزايد عليها.

وفي رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أشار وزير البريد أن هذا المشكل عالمي، وليس فقط في الجزائر، مؤكدا نية تحسين الشبكة.

من جانب آخر، وفي رد الوزير حول التعريفات المطبقة على عمليات سحب الاموال، أكد أن تعريفة الخدمات البريدية لم تتم مراجعتها منذ 2014.

أن ارتفاع التعريفة المطبقة على عمليات سحب الأموال بالشبابيك مرتفع مقارنة بالموزع الآلي، جاءت لتشجيع المواطنين على استخدام الموزعات الخارجية.


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