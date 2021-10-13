وزير البريد: عصرنة شبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية لمواكبة الإحتياجات

قال كريم بيبي تريكي وزير البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية. أن بناء البنى التحتية عمل بارز في مخطط عمل الحكومة نظرا لأهمية البنية التحتية لشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية.

وأضاف الوزير على هامش عقد إتفاقية مع وزارة الفلاحة حول التصديق الإلكتروني، أن جهود قطاع البريد تهدف إلى مواصلة تقوية البنى التحتية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال تجسيد خطة عدة برامج لعصرنة الشبكات وتكثيفها سواء الثابتة أو المحمولة من أجل مواكبة إحتياجات المستعملين سواء الأفراد أو المؤسسات.

وأوضح الوزير، أن البنية التحتية ستتدعم بالموازاة مع الإتصالات من خلال التصديق والتوقيع الإلكترونيين، أين ستحل الإلكترونية محل الورقية. حيث لن نكون مضطرين للتنقل الى الادارة للتوقيع على عقد او وصل استلام وتوقيع كل صفحة. مضيفا أن الجزائر وضعت الأطر القانوني للمصادقة والتوقيع الإلكتروني

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