وزير البريد: على المسؤوليين المحليين حل مشاكل المواطنين لتفادي البيروقراطية

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، إهتمام المواطنين بالتكنولوجيا زاد مع جائحة كورونا.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي عقب لقاء تقييمي مع مدراء القطاع، أنه لا يمكن ترك المشاكل تتراكم على المستوى المحلي.

وشدد الوزير على المسؤولين الولائيين بضرورة حل مشاكل السكان والمواطنين بالتنسيق مع الولاة لتفادي البيروقراطية في التسيير.

وكشف بومزار عن إطلاق العديد من المشاريع بهدف تسريع وتيرة العصرنة باستعمال الشباب ومنح مناصب الشغل للمؤسسات المصغرة.

كما أنه تم التنسيق مع أصحاب المؤسسات الناشئة، وإعطائهم الأولوية لتسريع وتيرة العصرنة وحل مشاكل المواطنين.