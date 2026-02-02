وزير البريد: غارا جبيلات.. فخر أن تكون شاهدًا على ما يُبنى لأجيال قادمة

عبر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، عن فخره، بمرافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اشرافه على الإطلاق التام للخط السككي المنجمي الغربي.

وكتب الوزير على صفحته الرسمية في فايسبوك: “هي لحظة تاريخية ستبقى في ذاكرة الأمة. تشرفتُ بمرافقة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. خلال اشرافه على الإطلاق التام للخط السككي المنجمي الغربي الذي سيصل به حديد غارا جبيلات إلى شمال الجزائر”.

وأضاف الوزير: “لحظة فارقة غامرة بالفخر، وبإحساس عميق بمعنى أن تكون شاهدًا على ما يُبنى لأجيال قادمة”.

وختم الوزير بلقول: “غارا جبيلات، في هذا المشهد هو وعدٌ بالعمل، بالأمل، وبأن الأرض حين تُصان وتُثمَّن، تُثبتُ الاعتزاز لأبنائها”.