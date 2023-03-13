وزير البريد: فتح مراكز بريدية جديدة هذه السنة

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أن هناك برنامج لفتح مكاتب ومراكز بريدية جديدة هذه السنة.

وأضاف وزير البريد، خلال استماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيكون هنالك مكتب بريد لكل 10 آلاف نسمة. مضيفا أنه سيتم إعادة إحصاء السكان في بعض المناطق من أجل فتح مكاتب جديدة. مؤكدا أن تحسين الخدمات البريدية لا يقتصر فقط على فتح مكاتب جديدة. بل تحسين ظروف الإستقبال و الخدمة وتحسين ظروف عمال البريد أيضا

وعصرنة خدمات البريد.

وأوضح وزير البريد، أنه تم تسجيل 24 مليون عملية رقمية عبر البطاقة الذهبية شهريا. لكن رغم ذلك لا تزال شبابيك الكلاسيكية فيها ضغط. داعيا إلى تقوية ثقة المواطن في إستعمال الشباك الآلي و البطاقة الذهبية. وهذا من اجل تخفيف الضغط على الشبابيك الكلاسيكة و المحافظة أيضا على السيولة.