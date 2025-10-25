وزير البريد: كل شجرة تُغرس اليوم هي رمز أمل للمستقبل

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم السبت، أن كل شجرة تغرس اليوم هي رمز أمل للمستقبل، وخطوة نحو جزائر أكثر خضرة واستدامة.

وقال الوزير، في تدوينة على صفحته بفايسبوك، بمناسبة حملة التشجير “مليون شجرة من أجل جزائر خضراء”: “اليوم. تجمع مئات الآلاف من الجزائريين طلبة، جمعيات، ومؤسسات، في مختلف ولايات الوطن. لغرس مليون شجرة في مبادرة وطنية تعبر عن الوعي البيئي وروح المسؤولية الجماعية”.

وأضاف الوزير: ” كل شجرة تغرس اليوم هي رمز أمل للمستقبل، وخطوة نحو جزائر أكثر خضرة واستدامة.. معا، نصنع الفارق من أجل بيئة أنظف، ومناخ أكثر توازنا، ووطن يزهر بالحياة”.