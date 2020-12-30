وزير البريد للأعوان العموميين.. تحلو بخصال الأمانة والشفافية

شدّد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، على ضرورة تحلي الأعوان العموميين القائمين على الشأن العام بخصال الأمانة والشفافية.

وأوضح بومزار، أن على الأعوان التحلي بالأمانة في أداء مهامهم على رأس الإدارات الهيئات والمؤسسات المسند ٳليهم تسييرها.

كما يجب على الأعوان العموميين الحرص على استيفاء المبادئ والضمانات التي تكفل حماية المال العام.

وقال وزير البريد، إن هذا يسمح بتوجيه القدرات والموارد العمومية المسخرة،نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بآفاق 2030 باعتبارها أولوية وطنية.

وأشار بومزار،إلى ضرورة التزام الاطارات المسيرة بالتطبيق الصارم للقوانين والضابطة لظاهرة حالات التنافي،في جميع المؤسسات والهيئات الموضوعة،تحت الوصاية أو الإشراف.

وأشرف بومزار،بمعية طارق كور،رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على افتتاح اليوم الإعلامي والتحسيسي حول حالات التنافي وتعارض المصالح.