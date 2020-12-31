وزير البريد: موبيليس هو المتعامل الوحيد الذي حسن الخدمات بالمناطق الصحراوية

أكد وزير البريد، إبراهيم بومزار، إن موبيليس هو المتعامل الوحيد الذي لبى طلب الوزارة لتحسين الخدمات في المناطق الصحراوية.

وطلب الوزير، من متعاملي الهاتف النقال، الدخول في نفس المبادرة التي قامت بها مؤسسة موبيليس.

كما طالب الوزير، من الجميع، تطبيق محمولية الرقم، السنة المقبلة.

وأضاف بومزار، إن مصالحه إلتمست تحسن في الإجراءات الادارية وذلك بالعمل مع سلطة الضبط.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير، إلى إن هناك أموال تنقل عن طريق بنك الجزائر، وتخرج إلى الخارج.

ومن جهته، كشف مدير “موبيليس“، إن مؤسسته ستقدم ما قيمته 40 بالمائة في الاستثمار، ووجهت أغلبها إلى مناطق الظل.

وبخصوص تحسن الشبكة، أكد ذات المسؤول، أن موبيلس قامت بإنجاز 900 محطة، وتم برمجة 2600 محطة للسنة المقبلة.

وأشار المدير، إلى إن هناك مشاكل لا تستطيع موبيليس التخلص منها مئة في المئة.