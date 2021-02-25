وزير البريد: نعول على الشباب لتسريع وتيرة العصرنة والتطوير وملتزمون بمساعدتهم

أكد وزير البريد، ابراهيم بومزار، اليوم الخميس، التزام دائرته الوزارية بمرافقة الشباب وتشجيعهم.

وقال الوزير “نعول على الشباب لتسريع وتيرة العصرنة والتطوير، وسنستغل نشاط الشباب ونرافقهم ونكونهم لتسريع الوتيرة”.

وتحدث وزير البريد عن بوابة صفقتك، والذي قال إنه تم استحداثها لإرساء النزاهة وحماية إطارات الوزارة.

وقد أطلقت شركة إتصالات الجزائر بوابة خاصة بإسم صفقتك، سعيا منها لضمان تحقيق الشفافية في القطاع.

وكذا ضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام مختلف مشاريع المؤسسات خلال الصفقات العمومية المعلنة في القطاع.

وتحتوي البوابة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بانجاز مشاريع مؤسسات وهيئات القطاع.

وتتميز البوابة بطابعها التفاعلي، ٳذ تشتمل على نافذة مفتوحة لإبداء المساهمات والمقترحات، لتحسين آدائها وٳثراء محتواها.