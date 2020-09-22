وزير البريد: نعول على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية وسائل الدفع الإلكتروني

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء، على اليوم الوطني الإعلامي والتحسيسي، حول تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

واكد الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اليوم الوطني، أن “دائرته الوزارية تعمل على تحسين مرافقة الشباب وتسهيل الإستثمار في المجال”.

وقال وزير البريد “سيتم الإعتماد على الطاقات الشبانية في توسيع وتعميم الدفع الإلكتروني بالجزائر”.

وأضاف بومزار قائلا “كنا صريحين مع الشباب وسنعتمد عليهم للوصول إلى تنصيب وسائل الدفع الإلكتروني ميدانيا”.

وأشار الوزير أن “سيكون هناك إعتماد من أجل تكوينهم لتنصيب الوسائط وبالتالي سيكون هناك نشاط صيانة ميدانيا”.

مشيرا في السياق ذاته أن “ذلك سيمكن من خلق مناصب شغل كبيرة”.

وقال بومزار “نعول بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية وسائل الدفع الإكتروني، وذلك عبر ابتكار التطبيقات”.