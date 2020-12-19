وزير البريد: نلتزم بضمان تغطية هاتفية شاملة لأهلنا في الجنوب

أكد وزير البريد، إبراهيم بومزار، إن مصالحه تلتزم بضمان تغطية هاتفية شاملة لكل أهلنا في الجنوب وبدون إقصاء.

وشدد الوزير، في ندوة صحفية له بمناسبة إبرام اتفاقية قطاعية لضمان التغطية الهاتفية بمناطق التنقيب عن الذهب بالجنوب، على مبدأ تساوي الفرص.

وأورد الوزير: “لا يجب إن نترك أهلنا في الجنوب بدون تغطية”.

وشكر بومزار، كل مؤسسات القطاع، على تجسيد عدة مشاريع على أرض الواقع.

ومن هذه المشاريع، ضمان التغطية على الطريق العام لأدرار من جهة البيض، وكذا طريق إليزي.

وذكر الوزير، بإلتزامات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول، حول ضمان التغطية بكل مناطق الوطن.

وأكد بومزار، إن التغطية الهاتفية، تسمح بإستمرارية الحياة الإقتصادية والإجتماعية وتسهل العديد من الأمور.

وأشار الوزير، إلى ضرورة تقاسم البنية التحتية، وتنفيذها ميدانيا لضمان التغطية.