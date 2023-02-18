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وزير البريد: نولي أهمية كبيرة للمبادلات التجارية الالكترونية

بقلم نادية بن طاهر
وزير البريد: نولي أهمية كبيرة للمبادلات التجارية الالكترونية
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أكد وزير البريد والمواصلات، في كلمة ألقاها ممثله عبد الوهاب بارة، أن قطاعه يولي أهمية كبيرة للمبادلات التجارية الالكترونية كداعم لتحول الرقمي.

وجاء في ذلك، في كلمة للوزير، بملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية.

وحضر الملتقى، كل من وزير الرقمنة حسين شرحبيل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. ووزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين وليد.

وأكد الوزير، أن قطاعه يعمل على تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال لتنفيذ البرامج الطموحة لتعميم هذا الدفع.

مضيفا أن تعزيز وزيادة عرض التردد الدولي للانترنت فقد بلغت 7.8 تيرابايت نهاية السنة الماضية مقابل 2.8 سنة 20210

وكشف الوزير، عن تسجيل 44 مليون مشترك بالهاتف النقال، وبالموازات مع القفزة النوعية بالمجال تشهد الجزائر نقلة فعلية.

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