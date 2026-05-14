وزير البريد والإتصالات: إطلاق برنامج جديد قريبا يشمل المناطق التي لم تُغطى بعد

قال وزير البريد والإتصالات سيد علي زروقي، أن القطاع يولي عناية بالغة لمسألة تأمين النفاذ الشامل لخدمات المواصلات اللاسلكية عبر كامل التراب الوطني. وذلك استنادا إلى التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن المتعاملين الثلاثة “Mobilis · Djezzy · Ooredoo “. ملزمين بموجب دفاتر الشروط الملحقة برخصهم بتحقيق التغطية بجودة في كل منطقة يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة فأكثر. وذلك وفق رزنامة محددة تحت إشراف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي تجري عمليات مراقبة دورية وقياسا لجودة الخدمة. أما المناطق التي يقل تعدادها عن 2000 نسمة، فيتكفل بها صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. بعد إحصاء شامل تجريه المصالح المحلية.

وأشار الوزير، إلى أن تغطية الطرقات تتجاوز كونها خدمة تقنية، إذ تشكّل رافعة اقتصادية تسهّل التنقل والمعاملات. وركيزة اجتماعية تعزز التواصل وربط المناطق. مضيفا أن القطاع يعقد لقاءات تقييمية دورية مع المتعاملين بحضور سلطة الضبط لمتابعة التقدم المحرز في تعميم التغطية على محاور الطرق.

وكشف في سياق ذي صلة، أن برنامج تغطية الـ 1400 منطقة يشارف على الانتهاء، وسيطلق برنامج جديد قريبا يشمل المناطق التي لم تغطى بعد. مع مواصلة اللقاءات الدورية مع المتعاملين لمتابعة تنفيذ مخططات التوسع.

