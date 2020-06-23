وزير البريد والإتصالات في زيارة تفقدية إلى ولاية تيارت

قام اليوم الثلاثاء وزير البريد والإتصالات، إبراهيم بومزار، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيارت، قصد معاينة المُنشآت والهياكل التابعة للقطاع في مجالي البريد والاتصالات، لاسيما على مستوى مناطق الظل بالولاية.

وخلال الزيارة إستمع الوزير لعرض متعلق بمؤشرات القطاع وآفاق تطويره، حيث تتوفر الولاية على 82 مكتبا بريديا مربوطا بشبكة الألياف البصرية.

وتسجل الولاية مع ذلك ارتفاعا في الكثافة البريدية، ومن المنتظر استدراكها تدريجيا والاقتراب من المعدل الوطني أي مكتب بريدي لكل 10500 ساكن عند استلام 19 مكتبا بريديا جديدا، منها 05 في طور الإنجاز حاليا.

وتتوفر الولاية على 144 مركز هاتفي رقمي في مجال الاتصالات الإلكترونية ، و تمتد فيها شبكة الألياف البصرية فيها على مسافة 2372 كلم تربط كافة البلديات البالغ عددها 42، فضلا عن 50 مُلحقة ٳدارية من أصل 64 ملحقة.