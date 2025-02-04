وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يزور Ooredoo الجزائر

استقبلت أمس Ooredoo ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، في مقرها الرئيسي بأولاد فايت بالجزائر العاصمة. حيث تندرج هذه الزيارة في إطار مبادرةتهدف إلى تقييم مساهمة ودور المتعامل. في تعزيز القطاع وتشجيع الابتكار التكنولوجي في الوطن.

وتمّ استقبال زروقي الذي كان مرفقابوفد وزاري، من طرف المدير العام لمؤسسةOoredoo روني طعمه والاطارات المسيرة للمؤسسة. حيث تمحورت المناقشات بين الطرفين حول آفاق تطوير قطاع الهاتف النقالفي الجزائر. وكذا الرؤية الاستراتيجية والمشاريع المبتكرة للمتعامل.

خلال زيارته، استمع الوزير الى عرض شامل حول المؤسسة، حيث تم تسليط الضوء على الأرقام والإنجازات الهامة التي حققتها مؤسسةOoredoo. لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات المخصصة لتعزيز شبكتها للتغطية بالأنترنيت عالية التدفق. والتقدم الملحوظ الذي عرفه مشروع الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. الذي تمّ اطلاقه في أكتوبر الماضي. بالإضافة إلى تواجدها التجاري على المستوى الوطني بهدف تقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين. وتُبِع هذا العرض بنقاش بناء بين الوزير والإطارات المسيرة لـ Ooredoo.

كما كانت هذه الزيارة فرصة للوزير لاكتشاف مختلف مرافقOoredoo على مستوى مقرها الرئيسي، على غرار الفضاء التجاري الذكي. حاضنة المؤسسات الناشئة ومركز التواصل مع الزبائن. وكذا المنشآت التقنية التابعة لها. حيث حرص على الاستفسار والاطلاع مباشرة على الموارد والوسائل التي وضعتها Ooredoo لضمان حلول عالية الجودة لتعزيز الابتكار وروح المقاولاتية.