وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة “أوريدو”

استقبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اليوم، سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة “أوريدو”.

وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة أوريدو لاسيما في مجال الاتصالات و تكنولوجيا الاعلام والإتصال.

ودعا الوزير خلال اللقاء إلى تحسين خدمات متعامل الهاتف النقال “أوريدو” بالجزائر، إضافة إلى بسط الشبكة على مستوى مناطق الظل.

وأكد الوزير استعداده على مرافقة كل متعاملي الاتصالات الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات وتنويعها، في ظل احترام النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وكذا قواعد المنافسة الشريفة.