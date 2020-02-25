عاجل

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة “أوريدو”

الوطني
  • -
  • 0
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة “أوريدو”
بقلم مصطفى.ق

استقبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اليوم، سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة “أوريدو”.

وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة أوريدو لاسيما في مجال الاتصالات و تكنولوجيا الاعلام والإتصال.

ودعا الوزير خلال اللقاء إلى تحسين خدمات متعامل الهاتف النقال “أوريدو” بالجزائر، إضافة إلى بسط الشبكة على مستوى مناطق الظل.

وأكد الوزير استعداده على مرافقة كل متعاملي الاتصالات الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات وتنويعها، في ظل احترام النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وكذا قواعد المنافسة الشريفة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=779865

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com