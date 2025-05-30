وزير البريد يأمر بتقديم الخدمات بكل أريحية عشية عيد الأضحى

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، لقاءً توجيهياً جمعه بمديري القطاع عبر مختلف الولايات.

وحسب بيان للوزارة، حث الوزير، على مواصلة التدابير المسطرة عشية عيد الأضحى المبارك، من خلال ضمان تقديم خدمات بريدية لفائدة المواطنين بكل أريحية. خاصة خلال الأيام التي تسبق هذه المناسبة الدينية و طيلة أيامها.

والسهر على جاهزية الشبابيك الآلية للنقود، وضمان تزويدها بشكل منتظم بالسيولة المالية اللازمة.

ومواصلة الحملات التحسيسية لتعميم الدفع الإلكتروني، من خلال تعزيز جهود التوعية والتكامل مع مختلف الفاعلين.

كما تم التطرق إلى عدد من المحاور، أبرزها وضع المواطن في صلب اهتمامات القطاع. وجعل خدمته والتكفل بانشغالاته أولوية محورية.

حث المسؤولين المحليين على مواصلة التجند لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مخطط عمل القطاع. بما يضمن دخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال وبجودة تستجيب لتطلعات المواطنين.