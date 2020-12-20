وزير البريد يؤكد على ضرورة تكوين المهندسين

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، على ضرورة مرافقة القطاع الرامية لبناء العنصر البشري.

وأوضح وزير البريد ، اليوم الأحد، أن العنصر البشري مطّلع على أحدث التكنولوجيات التي يحتاجها في تحيين وتدعيم معلوماته ومسايرة التطورات السريعة.

وأضاف الوزير، أن التركيز على رأس المال البشري من شأنه تحسين القدرات البلاد والمورد للثورة.

وأشار بومزار إلى أن التطور المتسارع لكل المجالات يفرض تكوين مهندسين للاستجابة للاحتياجات اللازمة .

ويهدف هذا التكوين إلى المساهمة في تشييد المعلومات وبناء اقتصاد المعرفة، لتحقيق الأهداف المرجوة .

للإشارة، قام كل من وزيري التعليم العالي والبريد، اليوم الأحد، بتكريم الطلبة المتفوقين في قطاع الاتصالات.