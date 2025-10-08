وزير البريد يبحث مع رئيس شركة “هواوي” توطين التكنولوجيا وتطوير الكفاءات في الجزائر

استقبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، بمقر الوزارة، لي شان رئيس شركة “هواوي” لمنطقة شمال وشرق وغرب إفريقيا (28 بلداً).

وذلك بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي المؤسسات التابعة لها.

وحسب بيانٍ للوزارة، تمحور اللقاء حول تسريع توطين التكنولوجيا في الجزائر لدعم طموحها في بناء نظام بيئي رقمي متكامل.

وسعيها إلى شراكات استراتيجية مع المُصنّعين التكنولوجيين، بهدف نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية.

وبما يسمح بانتقالها من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، لا سيما على ضوء التدابير التي وضعتها الحكومة دعما للاستثمار وتشجيعا له.