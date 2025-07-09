وزير البريد يتباحث التعاون الثنائي مع نظرائه من زيمبابوي وماليزيا

عقد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول جنوب إفريقيا، زيمبابوي وماليزيا. على هامش مشاركته في القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وفي إطار مشاركته في أشغال القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجارية أشغالها بجنيف-سويسرا، عقد الوزير زروقي لقاءات ثنائية مع نظرائه. Solly Malatsi ، وزير الإتصالات و التكنولوجيات الرقمية بجنوب إفريقيا. Tatenda Annastacia Mavetera، وزيرة تكنولوجيات الإعلام والاتصال وخدمات البريد والبريد السريع بزمبابوي. Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil ، وزير الاتصالات بماليزيا.

وتم خلال هذه اللقاءات استعراض واقع وأوجه التعاون الثنائي في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن بحث سبل تعزيزها وترقيتها أكثر مستقبلا.

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