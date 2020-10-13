وزير البريد يترأس إجتماعا لتحيين المخطط الإستعجالي الوطني للإتصالات السلكية واللاسلكية

الوطني
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وزير البريد يترأس إجتماعا لتحيين المخطط الإستعجالي الوطني للإتصالات السلكية واللاسلكية
بقلم أمينة داودي

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إجتماعا يهدف إلى تحيين المخطط الإستعجالي الوطني للإتصالات السلكية و اللاسلكية (ORSEC).

وحسبما أفادت به الوزارة، على صفحتها بالفايسبوك، أن الإجتماع حضره وزير البريد ومختلف الأطراف المعنية.
وأضافت الوزارة، أن المخطط الإستعجالي يتضمن مجموعة من التدابير الهادفة لتطوير وصيانة الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وهذا بطريقة تمكّن من تفادي أي خلل أو انقطاع في حالة حدوث طوارئ أو كوارث طبيعية أو غيرها من الحوادث، سيما تلك الناجمة عن مخاطر كبرى.


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