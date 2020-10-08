وزير البريد يدشن مكتبي بريد بديار البحري وحي خدام في البليدة

أدى وزير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، اليوم الخميس، زيارة عمل الى ولاية البليدة.

وأشرف الوزير على مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للبريد وتقديم عرض لحصيلة القطاع على مستوى قاعة الاجتماعات بالولاية.

وتضمنت الزيارة تدشين مكتبي بريد على مستوى كل من ديار البحري وحي خدام ببلدية الشبلي.

كما قام الوزير بزيارة مكتبي بريد بأولاد يعيش وباب الجزائر بالبليدة بعد اعادة تهيئتهما.

وأدى بومزار زيارة كل من الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر ببوفاريك وأولاد يعيش بعد اعادة تهيئتهما.

كما زار الوزير موقع انجاز المركب البريدي بالمدينة الجديدة بوعينان.

واستمع لعرض حول مشروعي ربط المدينة الجديدة بوعينان والقطب السكني سيدي سرحان والصفصاف بخطوط الالياف البصرية بتقنية التدفق الجد عالي.