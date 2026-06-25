وزير البريد يدعو إلى تطوير منظومة الإتصالات الفضائية العربية

شارك سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في أشغال الجمعية العامة التاسعة والأربعين للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية “عرب سات”. والتي خصصت لبحث تقارير النشاط والنتائج المالية وآفاق تطوير وتحديث المؤسسة.

وأكد الوزير على الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها “عرب سات” باعتبارها مكسبا عربيا مهما في مجال الإتصالات الفضائية. والبنى التحتية الفضائية والخدمات الرقمية ذات البعد السيادي.

كما نوه بإشادة الجزائر للجهود الرامية إلى تحديث الإطار المؤسسي والحوكمي للمؤسسة، بما يسمح لها بمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الفضاء والاتصالات. مع التأكيد على أهمية الحفاظ على روح التعاون العربي. ومصالح الدول المساهمة، والطابع الاستراتيجي لهذه المؤسسة.

وتندرج هذه المشاركة في إطار رؤية الجزائر الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات الإتصالات. والربط، والسيادة الرقمية، والتكنولوجيات الفضائية، بما يخدم التنمية والمرونة والتكامل الإقليمي.

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