وزير البريد يدعو المؤسسات الناشئة إلى الاستثمار بمجال استضافة خدمات الحوسبة السحابية

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، على أهمية تحقيق مسعى تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بمخطط عمل الحكومة.

وأوضح وزير البريد، أن تعميم استعمال التكنولوجيا، يتم من خلال العمل على تهيئة جملة من الظروف الرئيسية لنجاحه.

وأشار الوزير، إلى البنية التحتية للاتصالات الالكترونية وتعميم نفاذ المواطنين لشبكة الانترنت ذات التدفق العالي والجد عالي.

ومن دعا بومزار، المؤسسات الناشئة الناشطة بمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الاستثمار في مجال استضافة خدمات الحوسبة السحابية Cloud computing.

وقال المسؤول ذاته، إن هذه التكنولوجيا توفر فرص معتبرة في مجال استحداث مناصب الشغل عن طريق المؤسسات الناشئة للابتكار.

للإشارة، أشرف إبراهيم بومزار، اليوم الاثنين، على افتتاح فعاليات صالون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات “ICT MAGHREB” في طبعته الأولى.

وكان الوزير رفقة وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل،والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد.