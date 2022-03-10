وزير البريد يستعرض واقع التعاون الثنائي مع سفير دولة قطر

استقبل وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي اليوم الخميس، عبد العزيز علي نعمة، سفير دولة قطر بالجزائر.

وقد شكل اللقاء سانحة مواتية لاستعراض واقع التعاون بين البلدين في مجالي البريد والاتصالات، وبحث الفرص المتاحة والسبل الكفيلة بتدعيمه مستقبلا.

طالع أيضا: وزير البريد يكشف عن خطة قطاعه لتخفيف الضغط عن مكاتب بريد الجزائر

كشف وزير البريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ان بريد الجزائر اليوم يملك شبكة من أكثر من 4000 مكتب عبر الوطن. حتى يكون قريب من المواطن عبر كامل ربوع الوطن.

وقال الوزير خلال نزوله ضيف على برنامج 52 دقيقة إقتصاد أزيد من 4000 مكتب بريد موزع عبر الوطن. نجد 95 بالمائة منهم مربوطة بالألياف البصرية بالإضافة غلى ربطها بالنقال أوالساتل.

وتابع كريم بيبي تريكي أن بريد الجزائر تتوفر اليوم على أزيد من 65 مكتب بريد متنقل عبر المناطق النائية. حتى يقدم خدمة مقربة لكل المواطنين.

وأشار الوزير إلى وجود بعد العراقيل ونقص في الخدمة في بعض المكاتب. ولكن على العموم يؤكد الوزير ان بريد الجزائر يقوم بخدمة مقبولة.

وفي ذات السياق كشف الوزير عن خطة الحكومة لتخفيف الضغط عن مكاتب بريد الجزائر .وذلك من خلال فتح عدد من الكاتب الجديدة. وكذا إعادة تأهيل المكاتب الموجودة لتحسين ظروف إستقبال الزبائن. وأيضا تحسين ظروف عمل الموظفين.

كما ان هناك خدمة تقدم خارج المكاتب عبر البريد الالي أوالأنترنت. ومن المتوقع الوصل إلى 600 شباك ألي جديد.

طالع أيضا: